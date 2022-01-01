Мінус один: українські захисники ліквідували російського підполковника





Про це повідомляють на сторінці



"Кількість ліквідованого старшого командного складу російської педерації зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти продовжують зазнавати важких втрат.Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України "Кількість ліквідованого старшого командного складу російської педерації зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков", - йдеться в повідомленні.

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