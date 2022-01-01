Мінус один: українські захисники ліквідували російського підполковника
Сьогодні, 09:00
Російські окупанти продовжують зазнавати важких втрат.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"Кількість ліквідованого старшого командного складу російської педерації зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"Кількість ліквідованого старшого командного складу російської педерації зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мінус один: українські захисники ліквідували російського підполковника
Сьогодні, 09:00
Під час авіаудару росіян загинули 16-річний чемпіон України із самбо і вся його родина
Сьогодні, 08:30
НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб
Сьогодні, 07:33
Медіа