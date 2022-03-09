Під час авіаудару росіян загинули 16-річний чемпіон України із самбо і вся його родина





Про це повідомив тренер Євген Леоненко, пише



Він розповів, що разом з Артемом загинули його тато, мати, бабуся та два молодші брати.



"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення м. Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем, 2006 р.н., неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо... Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кирило... Велике горе для родини самбістів, родичів і для нас усіх", - сказав Леоненко.



"Просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим ударом знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І лік загиблих іде вже більше ніж на 10 осіб", – розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах під час авіаудару Росії загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.Про це повідомив тренер, пише lb.ua Він розповів, що разом з Артемом загинули його тато, мати, бабуся та два молодші брати."Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення м. Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем, 2006 р.н., неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо... Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кирило... Велике горе для родини самбістів, родичів і для нас усіх", - сказав Леоненко."Просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим ударом знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І лік загиблих іде вже більше ніж на 10 осіб", – розповів голова Сумської обласної військової адміністрації

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