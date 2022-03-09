Сьогодні у Сумах продовжиться евакуація: виїхати можна з 9 по 21 годину

Сьогодні у Сумах продовжиться евакуація: виїхати можна з 9 по 21 годину
Дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжено 9 березня з 9.00 до 21.00.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у телеграм-каналі.

"Усю ніч працювала переговорна група. Було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00. Можна виїжджати власним транспортом.

Додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста повідомлять додатково.

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Теги: Росія, Україна, війна
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