НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб





Відповідні рішення НБУ узагальнили в



Зокрема, військовослужбовці відтепер можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка.



Крім того, українці, які перебувають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності коштів у відділенні банку).



Також НБУ дозволив здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки у гривнях, а й в іноземній валюті.



Водночас передбачається, що у випадку надходження коштів з-за кордону в російських рублях або білоруських рублях дозволяється обмін цих коштів на іншу валюту для її подальшого зарахування на рахунок клієнта.



Як повідомлялося, раніше у національному банку заявили, що пріоритетними завданнями НБУ наразі є мінімізація негативного впливу російської військової агресії на фінансову систему України та підтримка її стабільної діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України скасував низку обмежень для фізичних осіб, у тому числі для військовослужбовців та громадян з територій, яким загрожує окупація.Відповідні рішення НБУ узагальнили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.Зокрема, військовослужбовці відтепер можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка.Крім того, українці, які перебувають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності коштів у відділенні банку).Також НБУ дозволив здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки у гривнях, а й в іноземній валюті.Водночас передбачається, що у випадку надходження коштів з-за кордону в російських рублях або білоруських рублях дозволяється обмін цих коштів на іншу валюту для її подальшого зарахування на рахунок клієнта.Як повідомлялося, раніше у національному банку заявили, що пріоритетними завданнями НБУ наразі є мінімізація негативного впливу російської військової агресії на фінансову систему України та підтримка її стабільної діяльності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію