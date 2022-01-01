НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб

НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб
Національний банк України скасував низку обмежень для фізичних осіб, у тому числі для військовослужбовців та громадян з територій, яким загрожує окупація.

Відповідні рішення НБУ узагальнили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, військовослужбовці відтепер можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка.

Крім того, українці, які перебувають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності коштів у відділенні банку).

Також НБУ дозволив здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки у гривнях, а й в іноземній валюті.

Водночас передбачається, що у випадку надходження коштів з-за кордону в російських рублях або білоруських рублях дозволяється обмін цих коштів на іншу валюту для її подальшого зарахування на рахунок клієнта.

Як повідомлялося, раніше у національному банку заявили, що пріоритетними завданнями НБУ наразі є мінімізація негативного впливу російської військової агресії на фінансову систему України та підтримка її стабільної діяльності.

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Теги: НБУ, війна
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