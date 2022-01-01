На Харківщині українські військові знищили колону ворожої техніки





Відповідне відео розмістили на сторінці СтратКом ЗСУ у Фейсбуці.



«Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат. Неушкодженим залишилось лише рагу з овочів", - йдеться у дописі.



Знищена ворожа колона складалася із семи одиниць техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові 93 ОМБр показали, як вони зустріли ворога на Харківщині.Відповідне відео розмістили на сторінці СтратКом ЗСУ у Фейсбуці.«Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат. Неушкодженим залишилось лише рагу з овочів", - йдеться у дописі.Знищена ворожа колона складалася із семи одиниць техніки.

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