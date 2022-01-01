На Харківщині українські військові знищили колону ворожої техніки

На Харківщині українські військові знищили колону ворожої техніки
Військові 93 ОМБр показали, як вони зустріли ворога на Харківщині.

Відповідне відео розмістили на сторінці СтратКом ЗСУ у Фейсбуці.

«Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат. Неушкодженим залишилось лише рагу з овочів", - йдеться у дописі.

Знищена ворожа колона складалася із семи одиниць техніки.


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Теги: Війна, окупанти, ворожа техніка
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