Путін розлютився, коли дізнався, наскільки цінними ракетами обстріляли Вінницю, – ЗМІ

Путін розлютився, коли дізнався, наскільки цінними ракетами обстріляли Вінницю, – ЗМІ
Президент російської федерації Володимир Путін ледь не сказився, коли дізнався, що Вінницький аеропорт був обстріляний дуже дорогими ракетами.

Таких ракет у Росії не дуже багато, розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat в ефірі єдиного телемарафону українських телеканалів, повідомляє Укрінформ.

«Внутрішні джерела, які зараз дедалі більше готові розповідати, що там (у росії – ред.) відбувається, наприклад, позавчора розповіли нам та іншим ЗМІ про те, що після того, як було поінформовано, що 8 ракет, дуже дорогих ракет, з тих, яких уже небагато в запасах Росії, було вистрілено по Вінниці, путін був розлючений, тому що йому перед цим доповідали, що ці ракети найцінніші й узагалі їх там не більше тисячі», - зазначив Грозєв.

Водночас журналіст-розслідувач висловив думку, що до путіна не доходить повна картина про «провали» російських загарбників в Україні.

«Наприклад, факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських окупантів, швидше за все, не доноситься до нього, тому що люди по вертикалі бояться йому таке доповідати», - сказав Грозєв.

Також він поінформував, що російська пропаганда зараз дуже ефективно працює на внутрішню аудиторію Росії, але «буквально по нулях» – для іноземної аудиторії.

«Це основна зміна, бо порівняно з тим, що було у 2014-2015 роках, коли вони змогли якось вплинути на частину західної громадської думки, світової, коли хотіли, щоб, наприклад, антиамериканські настрої якось перемістилися на проросійські , то в нинішній ситуації немає жодної нормальної людини в Європі, яка могла б повірити цим фейкам», - наголосив журналіст-розслідувач.

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Теги: Путін, війна, Вінниця
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