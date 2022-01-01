Путін розлютився, коли дізнався, наскільки цінними ракетами обстріляли Вінницю, – ЗМІ

Володимир Путін ледь не сказився, коли дізнався, що Вінницький аеропорт був обстріляний дуже дорогими ракетами.



Таких ракет у Росії не дуже багато, розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat в ефірі єдиного телемарафону українських телеканалів, повідомляє



«Внутрішні джерела, які зараз дедалі більше готові розповідати, що там (у росії – ред.) відбувається, наприклад, позавчора розповіли нам та іншим ЗМІ про те, що після того, як було поінформовано, що 8 ракет, дуже дорогих ракет, з тих, яких уже небагато в запасах Росії, було вистрілено по Вінниці, путін був розлючений, тому що йому перед цим доповідали, що ці ракети найцінніші й узагалі їх там не більше тисячі», - зазначив Грозєв.



Водночас журналіст-розслідувач висловив думку, що до путіна не доходить повна картина про «провали» російських загарбників в Україні.



«Наприклад, факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських окупантів, швидше за все, не доноситься до нього, тому що люди по вертикалі бояться йому таке доповідати», - сказав Грозєв.



Також він поінформував, що російська пропаганда зараз дуже ефективно працює на внутрішню аудиторію Росії, але «буквально по нулях» – для іноземної аудиторії.



«Це основна зміна, бо порівняно з тим, що було у 2014-2015 роках, коли вони змогли якось вплинути на частину західної громадської думки, світової, коли хотіли, щоб, наприклад, антиамериканські настрої якось перемістилися на проросійські , то в нинішній ситуації немає жодної нормальної людини в Європі, яка могла б повірити цим фейкам», - наголосив журналіст-розслідувач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент російської федераціїледь не сказився, коли дізнався, що Вінницький аеропорт був обстріляний дуже дорогими ракетами.Таких ракет у Росії не дуже багато, розповів журналіст-розслідувачіз Bellingcat в ефірі єдиного телемарафону українських телеканалів, повідомляє Укрінформ «Внутрішні джерела, які зараз дедалі більше готові розповідати, що там (у росії – ред.) відбувається, наприклад, позавчора розповіли нам та іншим ЗМІ про те, що після того, як було поінформовано, що 8 ракет, дуже дорогих ракет, з тих, яких уже небагато в запасах Росії, було вистрілено по Вінниці, путін був розлючений, тому що йому перед цим доповідали, що ці ракети найцінніші й узагалі їх там не більше тисячі», - зазначив Грозєв.Водночас журналіст-розслідувач висловив думку, що до путіна не доходить повна картина про «провали» російських загарбників в Україні.«Наприклад, факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських окупантів, швидше за все, не доноситься до нього, тому що люди по вертикалі бояться йому таке доповідати», - сказав Грозєв.Також він поінформував, що російська пропаганда зараз дуже ефективно працює на внутрішню аудиторію Росії, але «буквально по нулях» – для іноземної аудиторії.«Це основна зміна, бо порівняно з тим, що було у 2014-2015 роках, коли вони змогли якось вплинути на частину західної громадської думки, світової, коли хотіли, щоб, наприклад, антиамериканські настрої якось перемістилися на проросійські , то в нинішній ситуації немає жодної нормальної людини в Європі, яка могла б повірити цим фейкам», - наголосив журналіст-розслідувач.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію