Біля Києва обстріляли будинок Усика

Біля Києва обстріляли будинок Усика
Будинок сім’ї українського боксера Олександра Усика в Ворзелі обстріляли окупанти.

Про це повідомила його дружина в Інстаграмі.

Катерина Усик зазначила, що з 4 березня не може додзвонитися до знайомих у Ворзелі і хвилюється за сусідів. Вона сказала, що "останні повідомлення з фотографіями були страшні, кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема і мій".

Біля Києва обстріляли будинок Усика



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Теги: Кадирівці, окупанти, Усик
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