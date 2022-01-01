Біля Києва обстріляли будинок Усика

Будинок сім’ї українського боксера Олександра Усика в Ворзелі обстріляли окупанти.Про це повідомила його дружина в Інстаграмі.зазначила, що з 4 березня не може додзвонитися до знайомих у Ворзелі і хвилюється за сусідів. Вона сказала, що "останні повідомлення з фотографіями були страшні, кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема і мій".