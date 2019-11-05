Медиків вистачає, але вони працюють у надважкому та виснажливому режимі, – Ляшко

Медичних працівників вистачає, але вони працюють у надважкому виснажливому режимі.Про це в телеефірі сказав міністр охорони здоров'я"Сьогодні медичних працівників вистачає, можна так сказати. Але ми розуміємо, що медичні працівники працюють сьогодні в надважкому виснажливому режимі, особливо в тих лікарнях, які приймають поранених хворих, потерпілих після обстрілів мирних кварталів, яких дістаємо з-під завалів. Це політравма, це досить складні випадки, це години в операційних для того, щоб врятувати життя", - сказав Ляшко.Водночас він наголосив, що МОЗ має перелік лікарів, які готові приїжджати із заходу на схід, щоб підміняти хірургів. Також, за його словами, вже майже 1000 іноземних медпрацівників висловили бажання приїхати в Україну для надання постраждалим меддопомоги."Вже перші медпрацівники, зокрема лікарі, приїжджають в Україну, розпочинають підготовку для того, щоб допомагати українським медикам", - сказав Ляшко.