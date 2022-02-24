Із Сум евакуювали 5 тисяч людей. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
Відбулися два етапи евакуації населення з міста Суми.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За словами Живицького, евакуація відбулася із перешкодами, проте без втрат серед людей. Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі.
"Один раз - коли колона ворожої техніки проходила повз вїзду у Суми і лунали "постріли прикриття" від ворога - виїжджати було небезпечно. На щастя, ніхто не постраждав. Два інші рази - коли колона ворожої техніки проходила повз заїзду в місто. Ми втратили на це багато часу, але зберегли життя наших людей. Це - головне", - написав голова Сумської ОВА.
У першу чергу з міста вивезли вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю та іноземних студентів, частина яких ще лишається у Сумах.
Наразі влада працює над тим, щоб організувати евакуацію населення з інших міст Сумщини.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За словами Живицького, евакуація відбулася із перешкодами, проте без втрат серед людей. Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі.
"Один раз - коли колона ворожої техніки проходила повз вїзду у Суми і лунали "постріли прикриття" від ворога - виїжджати було небезпечно. На щастя, ніхто не постраждав. Два інші рази - коли колона ворожої техніки проходила повз заїзду в місто. Ми втратили на це багато часу, але зберегли життя наших людей. Це - головне", - написав голова Сумської ОВА.
У першу чергу з міста вивезли вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю та іноземних студентів, частина яких ще лишається у Сумах.
Наразі влада працює над тим, щоб організувати евакуацію населення з інших міст Сумщини.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці.
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