Із Сум евакуювали 5 тисяч людей. ВІДЕО

Із Сум евакуювали 5 тисяч людей. ВІДЕО
Відбулися два етапи евакуації населення з міста Суми.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами Живицького, евакуація відбулася із перешкодами, проте без втрат серед людей. Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі.

"Один раз - коли колона ворожої техніки проходила повз вїзду у Суми і лунали "постріли прикриття" від ворога - виїжджати було небезпечно. На щастя, ніхто не постраждав. Два інші рази - коли колона ворожої техніки проходила повз заїзду в місто. Ми втратили на це багато часу, але зберегли життя наших людей. Це - головне", - написав голова Сумської ОВА.

У першу чергу з міста вивезли вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю та іноземних студентів, частина яких ще лишається у Сумах.

Наразі влада працює над тим, щоб організувати евакуацію населення з інших міст Сумщини.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці.


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Теги: Суми, евакуація, війна
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