Науковці ВНУ розірвали угоди про співпрацю з університетами Росії та Білорусі

Науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки висловилися про введення санкцій проти Росії та Білорусі і в науковій площині.Днями в університеті прийняли рішення про розірвання угод про співпрацю із навчальними закладами Росії та Білорусі, - йдеться на сайті ВНУ.Так, на вченій раді розглянули питання про виключення зі складу редакційних колегій періодичних наукових видань Волинського національного університету імені Лесі Українки вчених, які працюють в освітніх і наукових установах Російської Федерації та Республіки Білорусь. Рішення ухвалили одноголосно і беззаперечно.Крім цього, члени вченої ради ухвалили рішення про розривання угод із науковими установами й університетами Росії та Білорусі. Як розповіла, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Лариса Засєкіна, такі угоди Університет мав із двома білоруськими навчальними закладами й одним російським.«У нас було підписано три угоди з науковими установами й університетами цих двох країн. Йдеться про Брестський державний університет імені Пушкіна, Брестський державний педагогічний університет імені Максима Танка і Тамбовський державний університет. Ці три чинні угоди ми розірвали», – сказала Лариса Володимирівна.Крім того, представники Університету імені Лесі Українки звернулися до керівництва бази даних SCOPUS із проханням припинити індексування наукових журналів Російської Федерації.Головний редактор університетського журналу «East European Journal of Psycholinguistics», професор кафедри прикладної лінгвістики Сергій Засєкін запропонував ректорові Анатолієві Цьосю підготувати відповідний лист-звернення до керівництва бази даних. У листі головний редактор і ректор аргументували своє прохання тим, що Російська Федерація чинить збройну агресію та злочини проти українських мирних жителів. Також прохання науковців покликане підтримати санкції проти цієї країни, накладені США та Євросоюзом.«Наші міста у вогні, військові Pociї вражають цивільні будинки балістичними та крилатими ракетами в Києві, Харкові, Сумах і багатьох інших українських містах. Число жертв серед мирного населення досягає сотень невинних людей, серед них десятки вбитих і поранених дітей. Збройне вторгнення – кричуще порушення міжнародного права, загроза миру в світі та правам людини. РФ почала погрожувати світовій спільноті застосуванням ядерної зброї. Ми переконані, що лише всебічні санкції та колективні міжнародні зусилля в економічній, політичній, спортивній і наукових сферах допоможуть зупинити російську агресію проти демократії та базових принципів соціального устрою», – йдеться в листі.Тому редакція журналу попросила допомогти зупинити війну й підтримати волинських й українських науковців на шляху до миру та стабільності й ухвалила рішення відмовляти в розгляді рукописів, поданих до журналу вченими й науковцями, котрі працюють в освітніх і наукових установах РФ.