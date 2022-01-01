«Російські війська катують працівників Запорізької АЕС», – міністр енергетики

«Російські війська катують працівників Запорізької АЕС», – міністр енергетики
Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС катують працівників.

Про це Герман Галущенко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Російські окупаційні війська катують оперативний штаб Запорізької АЕС. За нашою інформацією, окупанти змусили керівництво заводу записати адресу, яку вони планують використовувати в пропагандистських цілях. Пропагандистська машина Росії має на меті створити ще один фейк для своїх громадян та міжнародної спільноти в спробі виправдати свої злочини. Оперативники Запорізької АЕС вже 4 дні у заручниках. На станції перебуває близько 500 російських військових та 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично та психологічно виснажені", - написав міністр.

Також Галущенко закликав міжнародних партнерів вжити всіх заходів для виведення російських окупаційних військ з захоплених ядерних об'єктів та закриття неба над Україною.

Міністр зазначив, що вибух на атомній електростанції через використання російськими військами зброї призведе до катастрофи для всієї Європи. Відповідальність за це буде повністю на Росії.

"Якщо станеться вибух, європейці будуть змушені переключити комфорт своїх будинків на радіаційні притулки. Ми повинні разом зупинити ядерний тероризм Росії. Треба робити це зараз, поки не стало занадто пізно", - підсумував Галущенко.

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Теги: війна, росія, ЗАЕС, Україна
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