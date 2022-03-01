У Миколаєві, готуючись до штурму росіян, замовили 50 автобусів для полонених





Про це повідомляєВіталія Кіма.



"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених... Смішно, не смішно, а підготувати треба", - сказав Віталій Кім.



За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.



За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на голову Миколаївської ОДА"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених... Смішно, не смішно, а підготувати треба", - сказав Віталій Кім.За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.

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