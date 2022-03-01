У Миколаєві, готуючись до штурму росіян, замовили 50 автобусів для полонених
Сьогодні, 02:06
У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених... Смішно, не смішно, а підготувати треба", - сказав Віталій Кім.
За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.
За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених... Смішно, не смішно, а підготувати треба", - сказав Віталій Кім.
За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.
За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.
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