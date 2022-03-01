У Миколаєві, готуючись до штурму росіян, замовили 50 автобусів для полонених

У Миколаєві, готуючись до штурму росіян, замовили 50 автобусів для полонених
У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених... Смішно, не смішно, а підготувати треба", - сказав Віталій Кім.

За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.

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Теги: Україна, війна, росія, Миколаїв
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