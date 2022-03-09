Путіну не розповідають про провали російської армії в Україні





Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у ефірі телемарафону, - повідомляє



Журналіст розповів, що російська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію, але не впливає на іноземну. Це головна відмінністб із роботою в інформаційному полі порівняно з 2014 роком, коли росіянам вдалося вплинути на частину західної думки, тепер у Європі немає жодної адекватної людини, яка б повірила у ці фейки.



На запитання, чи знає Путін про про реальний стан справ його армії та ставлення до Росії українців, журналіст відповів: "Я про це довго думав ще з 2017 року, коли ми робили розслідування про обстріл Маріуполя в лютому 2015-го. Ми тоді робили це розслідування на основі сотень годин телефонних розмов, які нам передав ваш уряд, щоб незалежно оцінити, хто саме стріляв. І ось тоді я помітив, що про більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво. Якщо подивитися на сьогоднішні події, коли провалів набагато більше, то я певен, що про них не повідомляється. До Путіна не доходить повна картина провалу".



За словами Грозєва, внутрішні джерела все більше готові розповідати. Зокрема, вони вчора поділилися тим, коли Путіна поінформували, що вісім ракет (із тих, яких уже немає в російському запасі) було вистрілено у Вінницю, то президент РФ сказився.



"Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні. Тому я думаю, що щось доходить, але більшість ховають від нього. Тому й інформація про те, що 100% українців негативно ставляться до окупантів, найімовірніше, не доходить до нього. Йому просто бояться про це повідомляти", - сказав журналіст-розслідувач Bellingcat.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президенту РФ Володимиру Путіну оточення не повідомляє повну інформацію щодо вторгнення в Україну. Зокрема йому не розповідають, що 100% населення країни проти окупантів.Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у ефірі телемарафону, - повідомляє ІСТV. Журналіст розповів, що російська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію, але не впливає на іноземну. Це головна відмінністб із роботою в інформаційному полі порівняно з 2014 роком, коли росіянам вдалося вплинути на частину західної думки, тепер у Європі немає жодної адекватної людини, яка б повірила у ці фейки.На запитання, чи знає Путін про про реальний стан справ його армії та ставлення до Росії українців, журналіст відповів: "Я про це довго думав ще з 2017 року, коли ми робили розслідування про обстріл Маріуполя в лютому 2015-го. Ми тоді робили це розслідування на основі сотень годин телефонних розмов, які нам передав ваш уряд, щоб незалежно оцінити, хто саме стріляв. І ось тоді я помітив, що про більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво. Якщо подивитися на сьогоднішні події, коли провалів набагато більше, то я певен, що про них не повідомляється. До Путіна не доходить повна картина провалу".За словами Грозєва, внутрішні джерела все більше готові розповідати. Зокрема, вони вчора поділилися тим, коли Путіна поінформували, що вісім ракет (із тих, яких уже немає в російському запасі) було вистрілено у Вінницю, то президент РФ сказився."Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні. Тому я думаю, що щось доходить, але більшість ховають від нього. Тому й інформація про те, що 100% українців негативно ставляться до окупантів, найімовірніше, не доходить до нього. Йому просто бояться про це повідомляти", - сказав журналіст-розслідувач Bellingcat.

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