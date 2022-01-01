Історія киянки, яка під обстрілами втекла народжувати до Луцька. ВІДЕО





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Ірина говорить пошепки і ходить поруч з новонародженим навшпиньки. Вперше зустрітися із сином вона планувала у столичному пологовому, однак місцем зустрічі став Волинський перинатальний.



Жінка покинула Київ на другий день війни – тоді, коли вже ракети летіли у житлові будинки. Від нескінченних сирен вагітна Ірина з чоловіком, матір’ю та старшим сином подалися до Луцька до родичів. До пологів залишалися лічені дні, тож ризики, що перейми почнуться в автівці, були більш ніж реальні.



«Я дуже боялася цього, оскільки вся була на нервах і переживала, що це спричинить передчасні пологи. Але, на щастя, все склалося, як мало бути… 52 сантиметри і 3 500 г. Хоча очікували, що це буде під 4 кг», – пригадує жінка.



У Волинському перинатальному, каже Ірина, її, киянку, прийняли без будь-яких направлень та грошей. У медзакладі розповіли, що за 13 днів війни у перинатальному народилося 55 дівчаток та 47 хлопчиків.



«Багато пацієнтів їдуть до нас із таких областей, як Харківська, Київська, Чернкаська, міст Суми, Київ. Ми приймаємо всіх без винятку», – розповіла лікарка Ольга Галущак.



Чимало вагітних із гарячих міст заїжджають у Волинський перинатальний транзитом.



«Минулого тижня з Ірпеня було багато, з міста Буча. Консультуємо, при потребі надаємо допомогу і далі вони їдуть до кордону», – стверджує медик.



Якщо буде потреба пологів під час ракетного чи артилерійського обстрілу, то вони відбуватимуться у підвальному приміщенні перинатального центру. В укритті є операційна і пологовий зал. Словом, під землею повноцінна лікарня.



Приймати пологи тут акушерам-гінекологам ще не доводилося, бо бомбардувань, на щастя, у Луцьку після 24 лютого не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки путінські солдати продовжують обстрілювати житлові будинки, школи та лікарні України, наші жінки не припиняють народжувати майбутнє української нації.Журналісти 12 каналу розповіли історію киянки, яка, втікаючи від бомбардувань у столиці, зупинилася на пологи у Луцьку.говорить пошепки і ходить поруч з новонародженим навшпиньки. Вперше зустрітися із сином вона планувала у столичному пологовому, однак місцем зустрічі став Волинський перинатальний.Жінка покинула Київ на другий день війни – тоді, коли вже ракети летіли у житлові будинки. Від нескінченних сирен вагітна Ірина з чоловіком, матір’ю та старшим сином подалися до Луцька до родичів. До пологів залишалися лічені дні, тож ризики, що перейми почнуться в автівці, були більш ніж реальні.«Я дуже боялася цього, оскільки вся була на нервах і переживала, що це спричинить передчасні пологи. Але, на щастя, все склалося, як мало бути… 52 сантиметри і 3 500 г. Хоча очікували, що це буде під 4 кг», – пригадує жінка.У Волинському перинатальному, каже Ірина, її, киянку, прийняли без будь-яких направлень та грошей. У медзакладі розповіли, що за 13 днів війни у перинатальному народилося 55 дівчаток та 47 хлопчиків.«Багато пацієнтів їдуть до нас із таких областей, як Харківська, Київська, Чернкаська, міст Суми, Київ. Ми приймаємо всіх без винятку», – розповіла лікаркаЧимало вагітних із гарячих міст заїжджають у Волинський перинатальний транзитом.«Минулого тижня з Ірпеня було багато, з міста Буча. Консультуємо, при потребі надаємо допомогу і далі вони їдуть до кордону», – стверджує медик.Якщо буде потреба пологів під час ракетного чи артилерійського обстрілу, то вони відбуватимуться у підвальному приміщенні перинатального центру. В укритті є операційна і пологовий зал. Словом, під землею повноцінна лікарня.Приймати пологи тут акушерам-гінекологам ще не доводилося, бо бомбардувань, на щастя, у Луцьку після 24 лютого не було.

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