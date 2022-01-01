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Історія киянки, яка під обстрілами втекла народжувати до Луцька. ВІДЕО

Історія киянки, яка під обстрілами втекла народжувати до Луцька. ВІДЕО
Поки путінські солдати продовжують обстрілювати житлові будинки, школи та лікарні України, наші жінки не припиняють народжувати майбутнє української нації.

Журналісти 12 каналу розповіли історію киянки, яка, втікаючи від бомбардувань у столиці, зупинилася на пологи у Луцьку.

Ірина говорить пошепки і ходить поруч з новонародженим навшпиньки. Вперше зустрітися із сином вона планувала у столичному пологовому, однак місцем зустрічі став Волинський перинатальний.

Жінка покинула Київ на другий день війни – тоді, коли вже ракети летіли у житлові будинки. Від нескінченних сирен вагітна Ірина з чоловіком, матір’ю та старшим сином подалися до Луцька до родичів. До пологів залишалися лічені дні, тож ризики, що перейми почнуться в автівці, були більш ніж реальні.

«Я дуже боялася цього, оскільки вся була на нервах і переживала, що це спричинить передчасні пологи. Але, на щастя, все склалося, як мало бути… 52 сантиметри і 3 500 г. Хоча очікували, що це буде під 4 кг», – пригадує жінка.

У Волинському перинатальному, каже Ірина, її, киянку, прийняли без будь-яких направлень та грошей. У медзакладі розповіли, що за 13 днів війни у перинатальному народилося 55 дівчаток та 47 хлопчиків.

«Багато пацієнтів їдуть до нас із таких областей, як Харківська, Київська, Чернкаська, міст Суми, Київ. Ми приймаємо всіх без винятку», – розповіла лікарка Ольга Галущак.

Чимало вагітних із гарячих міст заїжджають у Волинський перинатальний транзитом.

«Минулого тижня з Ірпеня було багато, з міста Буча. Консультуємо, при потребі надаємо допомогу і далі вони їдуть до кордону», – стверджує медик.

Якщо буде потреба пологів під час ракетного чи артилерійського обстрілу, то вони відбуватимуться у підвальному приміщенні перинатального центру. В укритті є операційна і пологовий зал. Словом, під землею повноцінна лікарня.

Приймати пологи тут акушерам-гінекологам ще не доводилося, бо бомбардувань, на щастя, у Луцьку після 24 лютого не було.


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Теги: війна, пологи, обстріли
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