9 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження колишній голова Волинської облдержадміністрації(на фото), директор видавництва «Ініціал», музикант, пародист, один із учасників дуету «Світязь» Дмитро Гершензон, мисткиня Зоряна Рубан-Головчук, волонтериІменини цього дня у чоловіків з ім’ям Іван.Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, злагоди та любові.9 березня 1942 року помер український математик, академік АН УРСР, уродженець села Човниця Ківерцівського району Михайло Кравчук.9 березня 1977-го був створений Музей археології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Луцького педагогічного інституту).У цей день 1995-го – у 181-річницю від дня народження Тараса Шевченка – перед центральним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Волинського державного університету) на проспекті Волі відкрили пам’ятник Кобзареві.Автори пам'ятника – скульптор Едгар Кунцевич та архітектори Олег Стукалов і Андрош Бідзіля. Монумент був споруджений на пожертви громадян.Цього ж року у цей же день відбулося відкриття «Шевченківської світлиці Миколи Куделі» у селі Буяни Луцького району. Її організатор Микола Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани. Жив у селі Буяни.9 березня 2004-го український поет, волинянин Василь Слапчук за книги «Навпроти течії трави» і «Сучок на костурі подорожнього» отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.2005-го у цей день відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку у Ківерцях. Скульптор – Олег Байдуков, архітектор – Віктор Приходько, художник – Степан Кузьмич.