9 березня на Волині: гортаючи календар

9 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишній голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик (на фото), директор видавництва «Ініціал» Віктор Федосюк, музикант, пародист, один із учасників дуету «Світязь» Дмитро Гершензон, мисткиня Зоряна Рубан-Головчук, волонтери Наталія Скиба і Наталія Боярина.

Іменини цього дня у чоловіків з ім’ям Іван.

Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, злагоди та любові.

9 березня 1942 року помер український математик, академік АН УРСР, уродженець села Човниця Ківерцівського району Михайло Кравчук.

9 березня 1977-го був створений Музей археології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Луцького педагогічного інституту).

У цей день 1995-го – у 181-річницю від дня народження Тараса Шевченка – перед центральним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Волинського державного університету) на проспекті Волі відкрили пам’ятник Кобзареві.

Автори пам'ятника – скульптор Едгар Кунцевич та архітектори Олег Стукалов і Андрош Бідзіля. Монумент був споруджений на пожертви громадян.

Цього ж року у цей же день відбулося відкриття «Шевченківської світлиці Миколи Куделі» у селі Буяни Луцького району. Її організатор Микола Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани. Жив у селі Буяни.

9 березня 2004-го український поет, волинянин Василь Слапчук за книги «Навпроти течії трави» і «Сучок на костурі подорожнього» отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.

2005-го у цей день відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку у Ківерцях. Скульптор – Олег Байдуков, архітектор – Віктор Приходько, художник – Степан Кузьмич.

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Теги: календар, 9 березня
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