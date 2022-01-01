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«Світ не вірить у майбутнє Росії», – звернення Зеленського увечері 13-го дня війни. ВІДЕО

«Світ не вірить у майбутнє Росії», – звернення Зеленського увечері 13-го дня війни. ВІДЕО
Світ допоможе Україні відбудовуватися після війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час традиційного вечірнього звернення до народу увечері 8 березня.

Він зауважив, що США зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Америка забороняє імпорт з Росії нафтопродуктів, газу та вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції у паливно-енергетичний комплекс РФ.

Окрім того, таку заборону вводить і Велика Британія. Зеленський подякував лідерам цих країн.

«Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримувати нашу відбудову після війни. Авжеж, бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов’язково настане оце «після війни». Буде і новий план Маршалла для України. Захід сформує новий пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем’єр», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна вже очікує і жорстких санкційних рішень від Європейського Союзу.

Президент України зауважив, що не дозволить світові називати події в Україні іншим словом, ніж війна, бо це правда.

«Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. Ніколи не пробачимо це», – наголосив Зеленський.


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Теги: Зеленський, звернення, війна
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