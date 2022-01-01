«Світ не вірить у майбутнє Росії», – звернення Зеленського увечері 13-го дня війни. ВІДЕО
08 березень, 23:56
Світ допоможе Україні відбудовуватися після війни.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час традиційного вечірнього звернення до народу увечері 8 березня.
Він зауважив, що США зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Америка забороняє імпорт з Росії нафтопродуктів, газу та вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції у паливно-енергетичний комплекс РФ.
Окрім того, таку заборону вводить і Велика Британія. Зеленський подякував лідерам цих країн.
«Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримувати нашу відбудову після війни. Авжеж, бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов’язково настане оце «після війни». Буде і новий план Маршалла для України. Захід сформує новий пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем’єр», – сказав Зеленський.
Він додав, що Україна вже очікує і жорстких санкційних рішень від Європейського Союзу.
Президент України зауважив, що не дозволить світові називати події в Україні іншим словом, ніж війна, бо це правда.
«Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. Ніколи не пробачимо це», – наголосив Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час традиційного вечірнього звернення до народу увечері 8 березня.
Він зауважив, що США зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Америка забороняє імпорт з Росії нафтопродуктів, газу та вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції у паливно-енергетичний комплекс РФ.
Окрім того, таку заборону вводить і Велика Британія. Зеленський подякував лідерам цих країн.
«Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримувати нашу відбудову після війни. Авжеж, бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов’язково настане оце «після війни». Буде і новий план Маршалла для України. Захід сформує новий пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем’єр», – сказав Зеленський.
Він додав, що Україна вже очікує і жорстких санкційних рішень від Європейського Союзу.
Президент України зауважив, що не дозволить світові називати події в Україні іншим словом, ніж війна, бо це правда.
«Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. Ніколи не пробачимо це», – наголосив Зеленський.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України
08 березень, 21:18
Коментарі 0
Останні новини
9 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Світ не вірить у майбутнє Росії», – звернення Зеленського увечері 13-го дня війни. ВІДЕО
08 березень, 23:56
Польща готова передати винищувачі Україні, але є умови
08 березень, 22:39
Медіа