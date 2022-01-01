8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost

Вівторок, 8 березня

Цьогоріч жіноче свято точно не про ніжних та слабких. Воно про бабу Надю, яка лишила послання окупантам, про княгиню Ольгу нашого часу, яка спалила загарбників, про жінку, яка збила ворожий дрон банкою помідорів і, врешті, про конотопських відьом, яких тепер знає увесь світ. Не перестаємо й дякувати захисникам та захисницям, які борються за нашу волю вже тринадцятий день.вітає зі святом усіх жінок і дівчат, сильних, мужніх, відважних, і щиро зичить мирного неба над головою. Вже традиційно пропонуємо підбірку, сьогодні вони особливо теплі.Волинські митники у вільний від роботи час долучаються до боротьби з окупантом та готують провізію для військових. За час роботи митникам вдалося заготувати вже більше півтисячі таких "енерджайзерів".Голова Волинської обласної військової адміністраціїрозпочав своє звернення із привітання. Щодо поточної ситуації на Волині голова військової адміністрації наголосив: «Все під контролем, кордон цілий».За його словами, від початку нападу Росії на територію України, Волинь зібрала та відправила іншим областям близько 360 тонн гуманітарної допомоги.Уже від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка». Виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.Із нами весь світи, зокрема й сусіди. Добровольці з Білорусі воюють з боку України ще з 2014 року, адже вважають своїм обов'язком допомагати нашому народу.«Не всі білоруси – агресори. Є лише один агресор –», - заявили білоруси у відеозверненні.І ще одна добра новина для волинян: ніч в області минула спокійно. Також Луцький міський голованаголосив, що місто має необхідні резерви, запаси палива і води, щоб у разі надзвичайної ситуації необхідні підприємства могли працювати далі. Окрім того, батальйон оперативного реагування «Луцьк» вже повністю легалізований й налічує понад 4000 людей.Неймовірна красива новина. Військові Луцького окремого батальйону територіальної оборони Збройних Сил України військової частини А7062 вирішили урізнобарвити воєнні будні своїх бойових жінок та привітати їх зі святом весни. Аби переглянути всі фото, натисність на заголовок.Привітали сьогодні й зі святом 12 уклоністів, які намагалися перетнути кордон. Втекти не вдалось, утім прикордонники не дали їм засумувати: кожному вручили тюльпанчик і ще й фотосесію влаштували.Цю країну точно здолати ніколи не вдасться, адже у нас росте прекрасне покоління. Новина, яка зворушила і військових, і цивільних. 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого отримала на свій рахунок грошовий переказ, який розчулив до сліз. 30 гривень на підтримку воїнів перерахував школяр.І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.03 орієнтовно склали:танків ‒ 303 од,бойових броньованих машин ‒ 1036 од,артилерійських систем – 120 од,Ракетні системи залпового вогню - 56 од,засоби протиповітряної оборони - 27 од,літаків – 48 од,гелікоптерів – 80 од,автомобільної техніки - 474 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.В Україні кохання здолає все. Попри всі негаразди, закохані продовжують створювати шлюби. Без весільного букета, високих підборів та білої сукні побралася ще одна пара. І найцікавіше, щотаразом недавно, познайомились, коли російський окупант почав повномаштабне вторгнення на територію нашої держави.Про таку чудову ініціативу розповів військовий тероборони«Треба завжди пам’ятати, за що ми боремось зараз. Так хотілось хоч на мить повернути нашим жінкам їхні посмішки. Наші кохані – далеко. Тому ми з хлопцями вирішили дарувати квіти усім жінкам, які проходять повз наших позицій», – зазначив він.Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!