Волинські митники у вільний час виготовляють тушкованку. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Волинські митники у вільний від роботи час долучаються до боротьби з окупантом та готують провізію для військових.
Про це йдеться на сторінці Волинської митниці.
"У вільний від службового обов’язку час волинські митники несуть громадянську місію. Замість зброї – побутова закатка. Замість руйнівного тротилу – поживна свининка, що надає життєвих сил", - йдеться у дописі.
За час роботи митникам вдалося заготувати вже більше півтисячі таких "енерджайзерів".
"Усе – для спільної перемоги", - пишуть працівники митниці.
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Про це йдеться на сторінці Волинської митниці.
"У вільний від службового обов’язку час волинські митники несуть громадянську місію. Замість зброї – побутова закатка. Замість руйнівного тротилу – поживна свининка, що надає життєвих сил", - йдеться у дописі.
За час роботи митникам вдалося заготувати вже більше півтисячі таких "енерджайзерів".
"Усе – для спільної перемоги", - пишуть працівники митниці.
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