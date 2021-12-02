Волинські митники у вільний час виготовляють тушкованку. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Волинської митниці.



"У вільний від службового обов’язку час волинські митники несуть громадянську місію. Замість зброї – побутова закатка. Замість руйнівного тротилу – поживна свининка, що надає життєвих сил", - йдеться у дописі.



За час роботи митникам вдалося заготувати вже більше півтисячі таких "енерджайзерів".



"Усе – для спільної перемоги", - пишуть працівники митниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники у вільний від роботи час долучаються до боротьби з окупантом та готують провізію для військових.Про це йдеться на сторінці Волинської митниці."У вільний від службового обов’язку час волинські митники несуть громадянську місію. Замість зброї – побутова закатка. Замість руйнівного тротилу – поживна свининка, що надає життєвих сил", - йдеться у дописі.За час роботи митникам вдалося заготувати вже більше півтисячі таких "енерджайзерів"."Усе – для спільної перемоги", - пишуть працівники митниці.

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