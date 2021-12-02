Волинські митники у вільний час виготовляють тушкованку. ФОТО

Волинські митники у вільний час виготовляють тушкованку. ФОТО
Волинські митники у вільний від роботи час долучаються до боротьби з окупантом та готують провізію для військових.

Про це йдеться на сторінці Волинської митниці.

"У вільний від службового обов’язку час волинські митники несуть громадянську місію. Замість зброї – побутова закатка. Замість руйнівного тротилу – поживна свининка, що надає життєвих сил", - йдеться у дописі.

За час роботи митникам вдалося заготувати вже більше півтисячі таких "енерджайзерів".

"Усе – для спільної перемоги", - пишуть працівники митниці.


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Теги: Волинь, митниця
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