Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО

Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО
Місто Суми вчергове піддалося бомбардуванню з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Гаряча і складна доба для усього району і міста. Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!" - сказав Живицький, підсумовуючи день.

Також голвоа адміністрації зазначив, що після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби.

"Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях. Серед постраждалих - діти. Про яку війну і які правила загалом може іти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?! Гинуть діти", - сказав Дмитро Живицький.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Суми, бомбардування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На цьому тижні будуть серйозні новини», – Кулеба про вступ України в ЄС
Сьогодні, 04:01
Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО
Сьогодні, 03:31
Оприлюднили розклад евакуаційних рейсів на 8 березня
Сьогодні, 03:14
Волинські митники у вільний час виготовляють тушкованку. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих
03 березень, 08:08
Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів
28 лютий, 04:58
У Сумах закінчився бій, російські військові відступили У Сумах закінчився бій, російські військові відступили
25 лютий, 02:26
Українські військові ведуть бій на напрямку Сум Українські військові ведуть бій на напрямку Сум
24 лютий, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На цьому тижні будуть серйозні новини», – Кулеба про вступ України в ЄС
Сьогодні, 04:01
 0
Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО
Сьогодні, 03:31
 0
Оприлюднили розклад евакуаційних рейсів на 8 березня
Сьогодні, 03:14
 0
Волинські митники у вільний час виготовляють тушкованку. ФОТО
Сьогодні, 02:51
 0
Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8