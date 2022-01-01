Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО
Сьогодні, 03:31
Місто Суми вчергове піддалося бомбардуванню з боку російських окупаційних військ.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Гаряча і складна доба для усього району і міста. Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!" - сказав Живицький, підсумовуючи день.
Також голвоа адміністрації зазначив, що після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби.
"Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях. Серед постраждалих - діти. Про яку війну і які правила загалом може іти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?! Гинуть діти", - сказав Дмитро Живицький.
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Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Гаряча і складна доба для усього району і міста. Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!" - сказав Живицький, підсумовуючи день.
Також голвоа адміністрації зазначив, що після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби.
"Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях. Серед постраждалих - діти. Про яку війну і які правила загалом може іти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?! Гинуть діти", - сказав Дмитро Живицький.
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