Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО

Місто Суми вчергове піддалося бомбардуванню з боку російських окупаційних військ.Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький."Гаряча і складна доба для усього району і міста. Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!" - сказав Живицький, підсумовуючи день.Також голвоа адміністрації зазначив, що після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби."Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях. Серед постраждалих - діти. Про яку війну і які правила загалом може іти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?! Гинуть діти", - сказав Дмитро Живицький.