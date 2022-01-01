Японія ввела санкції проти оточення Путіна





У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, - інформує



Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:



прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,

перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,

заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,

голова Чечні Рамзан Кадиров,

олігархи-брати Ротенберги,

олігарх Геннадій Тимченко,

олігарх Алішер Усманов,

"Агентство інтернет-досліджень",

ПВК "Вагнер".

Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.



У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Японія запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ і всі разом працюють на "машину", яка й запустила війну Росії в України.У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, - інформує ТСН. Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,голова Чечні Рамзан Кадиров,олігархи-брати Ротенберги,олігарх Геннадій Тимченко,олігарх Алішер Усманов,"Агентство інтернет-досліджень",ПВК "Вагнер".Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.

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