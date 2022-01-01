Японія ввела санкції проти оточення Путіна
Сьогодні, 04:26
Японія запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ і всі разом працюють на "машину", яка й запустила війну Росії в України.
У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, - інформує ТСН.
Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:
прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,
перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,
заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,
голова Чечні Рамзан Кадиров,
олігархи-брати Ротенберги,
олігарх Геннадій Тимченко,
олігарх Алішер Усманов,
"Агентство інтернет-досліджень",
ПВК "Вагнер".
Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.
У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.
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У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, - інформує ТСН.
Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:
прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,
перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,
заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,
голова Чечні Рамзан Кадиров,
олігархи-брати Ротенберги,
олігарх Геннадій Тимченко,
олігарх Алішер Усманов,
"Агентство інтернет-досліджень",
ПВК "Вагнер".
Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.
У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.
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