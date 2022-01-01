Японія ввела санкції проти оточення Путіна

Японія ввела санкції проти оточення Путіна
Японія запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ і всі разом працюють на "машину", яка й запустила війну Росії в України.

У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, - інформує ТСН.

Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:

прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,
перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,
заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,
голова Чечні Рамзан Кадиров,
олігархи-брати Ротенберги,
олігарх Геннадій Тимченко,
олігарх Алішер Усманов,
"Агентство інтернет-досліджень",
ПВК "Вагнер".
Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.

У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: санкції, світ, війна, Україна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
Японія ввела санкції проти оточення Путіна
Сьогодні, 04:26
«На цьому тижні будуть серйозні новини», – Кулеба про вступ України в ЄС
Сьогодні, 04:01
Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО
Сьогодні, 03:31
Оприлюднили розклад евакуаційних рейсів на 8 березня
Сьогодні, 03:14
Схожі новини
«Путін повинен зазнати поразки», – прем'єр-міністр Великобританії закликав держави підтримати Україну «Путін повинен зазнати поразки», – прем'єр-міністр Великобританії закликав держави підтримати Україну
06 березень, 03:56
В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі
02 березень, 21:32
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня
Сьогодні, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
 0
Японія ввела санкції проти оточення Путіна
Сьогодні, 04:26
 0
«На цьому тижні будуть серйозні новини», – Кулеба про вступ України в ЄС
Сьогодні, 04:01
 0
Російські літаки скинули авіабомби на житлові квартали Сум. ВІДЕО
Сьогодні, 03:31
 0
Оприлюднили розклад евакуаційних рейсів на 8 березня
Сьогодні, 03:14
 0
Медіа
відео
1/8