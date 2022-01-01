Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні, – ЄС

Олександра Лукашенка співагресором війни Росії проти України.



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"Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - йдеться в повідомленні.



Євросоюз виступив з вимогою до росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод". Також росія "повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".



"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві ЄС.



Частина російської армії вторглася в Україну з Білорусі. Ракетні удари також наносяться по українських містах з території Білорусі. З території РБ відбуваються і вильоти російської авіації для бомбардувань української території.

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