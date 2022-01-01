Росія вже у квітні може оголосити дефолт

Росія вже у квітні може оголосити дефолт
Аналітики американського банківського холдингу Morgan Stanley прогнозують Росії дефолт вже у середині квітня.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Facebook, передає УНН.

Згідно з даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг – швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

"Ми розглядаємо дефолт як найімовірніший сценарій", - заявив глобальний керівник компанії зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, Саймон Уевер.

Згідно з прогнозами, дефолт може настати вже 15 квітня, тобто після закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які уряд РФ має виплатити за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців закликають не публікувати в соцмережах інформацію про вибухи вночі
Сьогодні, 07:15
Тринадцятий день війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:53
Росія вже у квітні може оголосити дефолт
Сьогодні, 06:44
Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні, – ЄС
Сьогодні, 05:50
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
Схожі новини
Українців закликають не публікувати в соцмережах інформацію про вибухи вночі Українців закликають не публікувати в соцмережах інформацію про вибухи вночі
Сьогодні, 07:15
Тринадцятий день війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00 Тринадцятий день війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:53
Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні, – ЄС Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні, – ЄС
Сьогодні, 05:50
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців закликають не публікувати в соцмережах інформацію про вибухи вночі
Сьогодні, 07:15
 0
Тринадцятий день війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:53
 0
Росія вже у квітні може оголосити дефолт
Сьогодні, 06:44
 0
Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні, – ЄС
Сьогодні, 05:50
 0
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
 0
Медіа
відео
1/8