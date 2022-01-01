Росія вже у квітні може оголосити дефолт





Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Facebook, передає



Згідно з даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг – швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.



"Ми розглядаємо дефолт як найімовірніший сценарій", - заявив глобальний керівник компанії зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, Саймон Уевер.



Згідно з прогнозами, дефолт може настати вже 15 квітня, тобто після закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які уряд РФ має виплатити за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аналітики американського банківського холдингу Morgan Stanley прогнозують Росії дефолт вже у середині квітня.Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Facebook, передає УНН Згідно з даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг – швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну."Ми розглядаємо дефолт як найімовірніший сценарій", - заявив глобальний керівник компанії зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, Саймон Уевер.Згідно з прогнозами, дефолт може настати вже 15 квітня, тобто після закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які уряд РФ має виплатити за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.

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