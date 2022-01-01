Українців закликають не публікувати в соцмережах інформацію про вибухи вночі

Українців закликають не публікувати в соцмережах інформацію про вибухи вночі
Українців закликають не розповсюджувати інформацію про нічні вибухи, адже це може видати позиції ЗСУ і локації систем ППО ворогу.

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте. Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - йдеться у повідомленні.

В УДО пояснюють, що розповсюджуючи інформацію про вибухи, українці можуть у такий спосіб опосередковано інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

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Теги: Росія, Україна, війна
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