Українців закликають не публікувати в соцмережах інформацію про вибухи вночі





Про це повідомляє



"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте. Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - йдеться у повідомленні.



В УДО пояснюють, що розповсюджуючи інформацію про вибухи, українці можуть у такий спосіб опосередковано інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців закликають не розповсюджувати інформацію про нічні вибухи, адже це може видати позиції ЗСУ і локації систем ППО ворогу.Про це повідомляє Управління державної охорони України "Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте. Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - йдеться у повідомленні.В УДО пояснюють, що розповсюджуючи інформацію про вибухи, українці можуть у такий спосіб опосередковано інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

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