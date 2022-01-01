У Сумах від авіаудару у житловий сектор загинуло 9 людей, з яких двоє – діти





Про це повідомляє ДСНС України.



Інформують, що 7 березня в місті Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що розташовані на вулицях Роменська та Спартака.



О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.



Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору.Про це повідомляє ДСНС України.Інформують, що 7 березня в місті Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що розташовані на вулицях Роменська та Спартака.О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію