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У Сумах від авіаудару у житловий сектор загинуло 9 людей, з яких двоє – діти

У Сумах від авіаудару у житловий сектор загинуло 9 людей, з яких двоє – діти
У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору.

Про це повідомляє ДСНС України.

Інформують, що 7 березня в місті Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що розташовані на вулицях Роменська та Спартака.

О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.

Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.


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Теги: Суми, авіаудар
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