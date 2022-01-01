У Сумах від авіаудару у житловий сектор загинуло 9 людей, з яких двоє – діти
Сьогодні, 08:43
У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору.
Про це повідомляє ДСНС України.
Інформують, що 7 березня в місті Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що розташовані на вулицях Роменська та Спартака.
О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.
Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.
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Про це повідомляє ДСНС України.
Інформують, що 7 березня в місті Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що розташовані на вулицях Роменська та Спартака.
О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.
Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.
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