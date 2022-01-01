Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною





Про це інформують на



Тож, загальні бойові втрати склали:



- особового складу - майже 12 тисяч осіб,

- танків ‒ 303 од,

- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

- артилерійських систем –120,

- РСЗВ - 56,

- засоби ППО - 27,

- літаків – 48,

- гелікоптерів – 80 од,

- автомобільної техніки - 474,

- кораблі/катери - 3 од,

- цистерн з ПММ - 60,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.



Додаюуть, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 7 березня (включно).Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.Тож, загальні бойові втрати склали:- особового складу - майже 12 тисяч осіб,- танків ‒ 303 од,- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,- артилерійських систем –120,- РСЗВ - 56,- засоби ППО - 27,- літаків – 48,- гелікоптерів – 80 од,- автомобільної техніки - 474,- кораблі/катери - 3 од,- цистерн з ПММ - 60,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.Додаюуть, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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