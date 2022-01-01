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Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною

Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 7 березня (включно).

Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Тож, загальні бойові втрати склали:

- особового складу - майже 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків – 48,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки - 474,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Додаюуть, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.


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Теги: втрати, ворог
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