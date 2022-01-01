Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною
Сьогодні, 09:13
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 7 березня (включно).
Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Тож, загальні бойові втрати склали:
- особового складу - майже 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків – 48,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки - 474,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Додаюуть, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Тож, загальні бойові втрати склали:
- особового складу - майже 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків – 48,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки - 474,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Додаюуть, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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