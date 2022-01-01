«Все під контролем, кордон цілий», – військова адміністрація про ситуацію на Волині на ранок 8 березня

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів про ситуацію в області станом на 09:30 8 березня.Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.Розпочав він своє вже традиційне ранкове звернення із привітання.«Перш за все, декілька слів українським жінкам та нашим волинянкам – ви неперевершені у будь-якій сфері. Саме тому наша армія непереможна. Повірте, квітів на нашій землі виросте достатньо для вас. ЗСУ над цим працюють», – сказав Погуляйко.Щодо поточної ситуації на Волині голова військової адміністрації наголосив: «Все під контролем, кордон цілий».За його словами, від початку нападу Росії на територію України, Волинь зібрала та відправила іншим областям близько 360 тонн гуманітарної допомоги.Своєю чергою держава переходить на роботу в умовах воєнного часу.«Там де можливо, економіка країни повинна працювати. Вчора уряд України прийняв ряд важливих рішень, які підтримають бізнес під час війни. Також рішення Кабміну стосуються кожного українця. Зокрема державні органи на місцях контролюватимуть ціни на продукти, ліки та паливо.Це робиться для того, щоб недобровісні підприємці не намагалися заробити на війні», – сказав Юрій Погуляйко.