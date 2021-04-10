Янукович звернувся до Зеленського

Янукович звернувся до Зеленського
Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до глави держави Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".

Про це пише "Українська правда" з посиланням на "РІА Новини"

"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи звернутися до Володимира Зеленського...

Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.

На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході", - стверджує Янукович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Янукович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
русский янукович иди на хуй!!!!!!!!!
Відповісти
Пішов ти нахуй підар їбаний, сиди в своєму Ростові
Відповісти
Вибір редактора
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці від сьогодні можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка»
Сьогодні, 09:54
«Все під контролем, кордон цілий», – військова адміністрація про ситуацію на Волині на ранок 8 березня
Сьогодні, 09:46
Янукович звернувся до Зеленського
Сьогодні, 09:20
Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною
Сьогодні, 09:13
У Сумах від авіаудару у житловий сектор загинуло 9 людей, з яких двоє – діти
Сьогодні, 08:43
Схожі новини
Зеленський ввів санкції проти Януковича, Азарова, Табачника та інших Зеленський ввів санкції проти Януковича, Азарова, Табачника та інших
10 квітень, 2021, 04:23
В Україні перевірять всі укази Януковича В Україні перевірять всі укази Януковича
20 березень, 2021, 03:18
Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ
10 лютий, 2021, 23:34
Януковичу і двом екс-міністрам оборони повідомили про підозру в держзраді Януковичу і двом екс-міністрам оборони повідомили про підозру в держзраді
25 червень, 2020, 00:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці від сьогодні можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка»
Сьогодні, 09:54
 0
«Все під контролем, кордон цілий», – військова адміністрація про ситуацію на Волині на ранок 8 березня
Сьогодні, 09:46
 0
Янукович звернувся до Зеленського
Сьогодні, 09:20
 0
Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною
Сьогодні, 09:13
 0
У Сумах від авіаудару у житловий сектор загинуло 9 людей, з яких двоє – діти
Сьогодні, 08:43
 0
Медіа
відео
1/8