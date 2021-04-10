Янукович звернувся до Зеленського
Сьогодні, 09:20
Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до глави держави Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".
Про це пише "Українська правда" з посиланням на "РІА Новини"
"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи звернутися до Володимира Зеленського...
Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.
На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході", - стверджує Янукович.
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Про це пише "Українська правда" з посиланням на "РІА Новини"
"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи звернутися до Володимира Зеленського...
Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.
На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході", - стверджує Янукович.
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Коментарі 2
русский янукович иди на хуй!!!!!!!!!
Пішов ти нахуй підар їбаний, сиди в своєму Ростові
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