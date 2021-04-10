Янукович звернувся до Зеленського

Віктор Янукович звернувся до глави держави Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".



Про це пише



"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи звернутися до Володимира Зеленського...



Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.



На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході", - стверджує Янукович.

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