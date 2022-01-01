Українці від сьогодні можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка»

Українці від сьогодні можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка»
Від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

За його словами, виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

«Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни», - йдеться у повідомленні.

Як отримати 6500 грн

1. Авторизуйтеся у "Дії" та оберіть послугу "єПідтримка".
2. Оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити.
3. Натисніть "Отримати допомогу".
4. Очікуйте зарахування коштів протягом доби

Федоров також підкреслив: ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію.

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Теги: єПідтримка, Федоров, війна
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