Українці від сьогодні можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка»

Від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми «єПідтримка».Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїу телеграмі.За його словами, виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.«Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни», - йдеться у повідомленні.1. Авторизуйтеся у "Дії" та оберіть послугу "єПідтримка".2. Оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити.3. Натисніть "Отримати допомогу".4. Очікуйте зарахування коштів протягом добиФедоров також підкреслив: ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію.