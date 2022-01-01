Білоруські добровольці вирушають воювати за Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
Добровольці з Білорусі воюють з боку України ще з 2014 року, адже вважають своїм обов'язком допомагати нашому народу.
Про це вони заявили у своєму відеозверненні.
«Ми білоруські добровольці, в цю хвилину вирушаємо в Україну допомагати нашим братам-українцям. Наші білоруські добровольці воюють з боку України проти російського агресора з 2014 року. Ми вважаємо, що мусимо бути там, мусимо допомогти. Не всі білоруси – агресори. Є лише один агресор – Лукашенко», - заявили білоруси.
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Про це вони заявили у своєму відеозверненні.
«Ми білоруські добровольці, в цю хвилину вирушаємо в Україну допомагати нашим братам-українцям. Наші білоруські добровольці воюють з боку України проти російського агресора з 2014 року. Ми вважаємо, що мусимо бути там, мусимо допомогти. Не всі білоруси – агресори. Є лише один агресор – Лукашенко», - заявили білоруси.
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