«Ворог не має шансів до нас пройти», – Поліщук про оборону і укріплення Луцька

Ніч на 8 березня у Луцьку минула спокійно. Усі комунальні підприємства, установи і організації, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.Про це під час традиційного ранкового звернення розповів Луцький міський головаВін наголосив, що місто має необхідні резерви, запаси палива і води, щоб у разі надзвичайної ситуації необхідні підприємства могли працювати далі.Громадський транспорт станом на 8 березня у Луцьку курсує в кількості майже 80 одиниць та їздить в режимі вихідного дня.Окрім того, Ігор Поліщук розповів про батальйон оперативного реагування «Луцьк». За його словами, він вже повністю легалізований й налічує понад 4000 людей«Це колосальна кількість людей. Це вже більше, ніж батальйон за військовими мірками. Але поки називаємо так. Більшість із людей там мають досвід, знання і брали участь у активних бойових діях. Це свідчить про те, що ворог не має шансів пройти до нас по суші. Про те, що шанси потрапляння є мінімальними, говорять і фортифікаційні споруди в місті і області. Тому дякую всім, хто записується у тероборону, хто йде служити у Збройні Сили України, хто записується у наш батальйон оперативного реагування «Луцьк» і боронить місто, - сказав Ігор Поліщук.