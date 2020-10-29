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«Ворог не має шансів до нас пройти», – Поліщук про оборону і укріплення Луцька

«Ворог не має шансів до нас пройти», – Поліщук про оборону і укріплення Луцька
Ніч на 8 березня у Луцьку минула спокійно. Усі комунальні підприємства, установи і організації, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.

Про це під час традиційного ранкового звернення розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він наголосив, що місто має необхідні резерви, запаси палива і води, щоб у разі надзвичайної ситуації необхідні підприємства могли працювати далі.

Громадський транспорт станом на 8 березня у Луцьку курсує в кількості майже 80 одиниць та їздить в режимі вихідного дня.

Окрім того, Ігор Поліщук розповів про батальйон оперативного реагування «Луцьк». За його словами, він вже повністю легалізований й налічує понад 4000 людей

«Це колосальна кількість людей. Це вже більше, ніж батальйон за військовими мірками. Але поки називаємо так. Більшість із людей там мають досвід, знання і брали участь у активних бойових діях. Це свідчить про те, що ворог не має шансів пройти до нас по суші. Про те, що шанси потрапляння є мінімальними, говорять і фортифікаційні споруди в місті і області. Тому дякую всім, хто записується у тероборону, хто йде служити у Збройні Сили України, хто записується у наш батальйон оперативного реагування «Луцьк» і боронить місто, - сказав Ігор Поліщук.


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Теги: Луцьк, Ігор Поліщук, оборона, варте уваги
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Коментарі 1
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То міська рада кошти виділяла сама чи як завжди все за кошти добровольців та бізнесу?
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