Підприємства із зони бойових дій можуть евакуювати на захід України, – Кабмін

Підприємства із зони бойових дій можуть евакуювати на захід України, – Кабмін
Кабінет міністрів України розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.

Про це повідомила Верховна Рада України в телеграмі.

Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням.

Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.


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Теги: Кабмін, захід України, бізнес, евакуація, війна
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