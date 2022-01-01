Підприємства із зони бойових дій можуть евакуювати на захід України, – Кабмін
Сьогодні, 11:42
Кабінет міністрів України розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.
Про це повідомила Верховна Рада України в телеграмі.
Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням.
Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.
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Про це повідомила Верховна Рада України в телеграмі.
Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням.
Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 11:42
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