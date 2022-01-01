Сьогодні не буде привітань: Володимир Зеленський емоційно звернувся до світу

Сьогодні не буде привітань: Володимир Зеленський емоційно звернувся до світу
Традиційно 8 березня жінок вітають зі святом, однак сьогодні неможливо це зробити, коли навколо стільки смертей та страждань. Окупанти знову бомбили Суми.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

Окупанти оточили, заблокували Маріуполь і спеціально виснажують, зазначив президент.

"У Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше від часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, – від зневоднення померла дитина, у 2022 році", - сказав Зеленський.

І додав:

"Ми чули багато запевнень і бачили багато домовленостей, зокрема про створення гуманітарних коридорів для порятунку наших громадян у Маріуполі, але вони не спрацювали поки що. У нас немає часу чекати, у нас немає, у Маріупулі немає часу чекати", - стверджує президент.

І зазначив, що українці вкотре відправили колону з гуманітарною допомогою, де є все необхідне. Водії ризикують своїм життям, розуміючи, що їх можуть розстріляти, як це робили й до того.

"Якщо ви розстріляєте ще й цей транспорт, цих людей, то знайте: це буде на очах усього світу, всі будуть свідками і всі будуть свідчити", - звернувся до окупантів Верховний головнокомандувач.





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Теги: Зеленський, звернення
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