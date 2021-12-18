«Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся»: прикордонники зустріли уклоністів з квітами





Про це інформує Державна прикордонна служба у фейсбуці.



Прикордонники роздали затриманим по квітці зі словами: "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".







Зауважимо, Державна прикордонна служба України нагадує:

Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років на період дії воєнного стану – заборонено!



«Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» є адміністративним правопорушенням відповідальність за яке передбачено статтею 204-1 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 уклоністів, яких вночі 8 березня затримали на одній з ділянок кордону, прикордонники зустріли з квітами.Про це інформує Державна прикордонна служба у фейсбуці.Прикордонники роздали затриманим по квітці зі словами: "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".Зауважимо, Державна прикордонна служба України нагадує:«Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» є адміністративним правопорушенням відповідальність за яке передбачено статтею 204-1 КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію