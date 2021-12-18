«Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся»: прикордонники зустріли уклоністів з квітами

«Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся»: прикордонники зустріли уклоністів з квітами
12 уклоністів, яких вночі 8 березня затримали на одній з ділянок кордону, прикордонники зустріли з квітами.

Про це інформує Державна прикордонна служба у фейсбуці.

Прикордонники роздали затриманим по квітці зі словами: "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".



Зауважимо, Державна прикордонна служба України нагадує:
Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років на період дії воєнного стану – заборонено!

«Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» є адміністративним правопорушенням відповідальність за яке передбачено статтею 204-1 КУпАП.

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Теги: Прикордонники, уклоністи
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