Із України виїхали 2 мільйони громадян, – ООН

Із України виїхали 2 мільйони громадян, – ООН
Верховний комісар ООН у справах біженців оцінює кількість людей, що виїхали з України через війну, вже у 2 млн осіб.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На сьогодні потік біженців з України досягає 2 млн осіб", - заявив Філіппо Гранді.

Найбільше українців виїздять через польський кордон, на 7 березня їхню кількість оцінювали вже у понад мільйон осіб.

Кордон Румунії перетнули понад 290 тисяч українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Біженці, ООН, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Генштабі оприлюднили оперативну інформацію щодо війни з Росією станом на 12:00 8 березня
Сьогодні, 14:03
Інформація про захоплення окупантами Ізюма – фейк
Сьогодні, 13:45
Із України виїхали 2 мільйони громадян, – ООН
Сьогодні, 13:13
«Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся»: прикордонники зустріли уклоністів з квітами
Сьогодні, 12:35
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці
07 березень, 17:51
Мільйон біженців виїхали з України до Польщі Мільйон біженців виїхали з України до Польщі
07 березень, 01:01
Українські біженці зможуть жити в ЄС рік Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
06 березень, 01:11
Україну залишили понад 1,2 мільйона біженців – ООН Україну залишили понад 1,2 мільйона біженців – ООН
05 березень, 08:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За 12 днів - 12 тисяч осіб: повідомили про втрати противника
Сьогодні, 14:40
 0
Полонений окупант розповів про накази командування: скидають на міста некеровані авіабомби
Сьогодні, 14:30
 0
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Сьогодні, 14:20
 0
У Генштабі оприлюднили оперативну інформацію щодо війни з Росією станом на 12:00 8 березня
Сьогодні, 14:03
 0
Інформація про захоплення окупантами Ізюма – фейк
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8