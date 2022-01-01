Інформація про захоплення окупантами Ізюма – фейк

Інформація про захоплення окупантами Ізюма – фейк
В Офісі Президента повідомили актуальну інформацію щодо російського вторгнення в Україну.

Про начасний перебіг протистоянь в країні йшлося на брифінгу радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича.

Інформація про захоплення окупантами Ізюма Харківської області не відповідає дійсності.

Героїчна оборона Миколаєва, Сум, Чернігова, Харкова та Охтирки продовжується.

Зауважують також, що у ворога немає успіху на землі і в повітрі, тож основні зусилля вони перенесли на інформаційно-психологічні операції проти населення України. Саме тому два-три дні поспіль ми чуємо про «захоплення міст» і «просування».

За добу ЗСУ здійснили 7 контратак, біля Маріуполя знищили танкову колону противника, Харків теж вступає в контратаку.



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Теги: Арестович
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