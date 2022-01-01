Інформація про захоплення окупантами Ізюма – фейк

В Офісі Президента повідомили актуальну інформацію щодо російського вторгнення в Україну.Про начасний перебіг протистоянь в країні йшлося на брифінгу радника керівника Офісу ПрезидентаІнформація про захоплення окупантами Ізюма Харківської області не відповідає дійсності.Героїчна оборона Миколаєва, Сум, Чернігова, Харкова та Охтирки продовжується.Зауважують також, що у ворога немає успіху на землі і в повітрі, тож основні зусилля вони перенесли на інформаційно-психологічні операції проти населення України. Саме тому два-три дні поспіль ми чуємо про «захоплення міст» і «просування».За добу ЗСУ здійснили 7 контратак, біля Маріуполя знищили танкову колону противника, Харків теж вступає в контратаку.