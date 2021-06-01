«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Сьогодні, 14:20
14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого отримала на свій рахунок грошовий переказ, який їх зворушив до сліз. 30 гривень на підтримку воїнів перерахував школяр.
Про це розповіли на офіційній сторінці Князівської бригади у фейсбуці.
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр, тож кидаю, що є. Бережіть себе і дякую вам за те, що ви є.
Ми не вказуватимемо імені та прізвища хлопчика, який це написав, переказавши на рахунок нашої Князівської бригади 30 гривень. Але ми плакали, читаючи цю виписку з банку», - йдеться у дописі бригади.
Воїни додають, що надзвичайно пишаються українцями.
«Ми розчулені вашою вірою в нас, мільйонами ваших дзвінків із єдиним питанням "Чим допомогти?", вашими героїзмом і згуртованістю!
Ми з максимальною користю використаємо кожну надіслану вами гривню, - як було написано в ваших банківських виписках: «На зворотні квитки москаликам», «На пулі для ї#аної руссні. Слава Україні», «На зворотні квитки москаликам», «Допомога ЗСУ(Богу)».
У бригаді зауважують, що відтепер можна допомогти і в валюті. Наші добрі друзі спеціально відкрили валютний рахунок для підтримки бригади:
Громадська організація «Володимир-Волинське культурне товариство «Холмщина»
Україна, 44700, Волинська обл., місто Володимир-Волинський, вулиця Миколаївська будинок 18
HROMADSKA ORHANIZATSIIA «VOLODYMYR-VOLYNSKE KULTURNE TOVARYSTVO «KHOLMSHCHYNA»
Company address:Nikolaev str,18, city Volodimir-Volynskiy, Volyn region, 44700, Ukraine
ЄДРПОУ 20143753
ACCOUNT: Ac. IBAN – UA 333033980000026000300719026 (USD)
Bank of beneficiary : JSC «Oschadbank», Branch 10002/097, Nebesnoi sotni 5 str,Volodymyr-Volynskiy citi, UKRAINE
SWIFT code: COSBUAUKVOL
Bank of correspondent : JPMORGAN CHASE BANK. New York. USA
SWIFT code:CHASUS33
ACCOUNT: Ac. IBAN – UA 333033980000026000300719026 (EUR)
Bank of beneficiary : JSC «Oschadbank», Branch 10002/097, Nebesnoi sotni 5 str,Volodymyr-Volynskiy citi, UKRAINE
SWIFT code: COSBUAUKVOL
Bank of correspondent : COMMERZBANK AG. Frankurt am Main. EUR
SWIFT code: COBADEFF
Головне зображення ілюстративне
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Про це розповіли на офіційній сторінці Князівської бригади у фейсбуці.
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр, тож кидаю, що є. Бережіть себе і дякую вам за те, що ви є.
Ми не вказуватимемо імені та прізвища хлопчика, який це написав, переказавши на рахунок нашої Князівської бригади 30 гривень. Але ми плакали, читаючи цю виписку з банку», - йдеться у дописі бригади.
Воїни додають, що надзвичайно пишаються українцями.
«Ми розчулені вашою вірою в нас, мільйонами ваших дзвінків із єдиним питанням "Чим допомогти?", вашими героїзмом і згуртованістю!
Ми з максимальною користю використаємо кожну надіслану вами гривню, - як було написано в ваших банківських виписках: «На зворотні квитки москаликам», «На пулі для ї#аної руссні. Слава Україні», «На зворотні квитки москаликам», «Допомога ЗСУ(Богу)».
У бригаді зауважують, що відтепер можна допомогти і в валюті. Наші добрі друзі спеціально відкрили валютний рахунок для підтримки бригади:
Громадська організація «Володимир-Волинське культурне товариство «Холмщина»
Україна, 44700, Волинська обл., місто Володимир-Волинський, вулиця Миколаївська будинок 18
HROMADSKA ORHANIZATSIIA «VOLODYMYR-VOLYNSKE KULTURNE TOVARYSTVO «KHOLMSHCHYNA»
Company address:Nikolaev str,18, city Volodimir-Volynskiy, Volyn region, 44700, Ukraine
ЄДРПОУ 20143753
ACCOUNT: Ac. IBAN – UA 333033980000026000300719026 (USD)
Bank of beneficiary : JSC «Oschadbank», Branch 10002/097, Nebesnoi sotni 5 str,Volodymyr-Volynskiy citi, UKRAINE
SWIFT code: COSBUAUKVOL
Bank of correspondent : JPMORGAN CHASE BANK. New York. USA
SWIFT code:CHASUS33
ACCOUNT: Ac. IBAN – UA 333033980000026000300719026 (EUR)
Bank of beneficiary : JSC «Oschadbank», Branch 10002/097, Nebesnoi sotni 5 str,Volodymyr-Volynskiy citi, UKRAINE
SWIFT code: COSBUAUKVOL
Bank of correspondent : COMMERZBANK AG. Frankurt am Main. EUR
SWIFT code: COBADEFF
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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