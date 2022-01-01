Полонений окупант розповів про накази командування: скидають на міста некеровані авіабомби
Сьогодні, 14:30
Льотчик Олександр Красноярцев із Челябінська, якого збили ЗСУ під час бомбардування житлових кварталів Чернігова, розповів, що такі накази віддаються вищим командуванням.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Для бомбардування українських міст авіація окупанта використовує некеровані авіаційні бомби.
Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.
При цьому, для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.
Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності армії окупанта.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Для бомбардування українських міст авіація окупанта використовує некеровані авіаційні бомби.
Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.
При цьому, для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.
Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності армії окупанта.
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