Якщо НАТО не хоче «закрити небо» над Україною, ми зробимо це самі: дайте нам зброю, - Данілов

Якщо НАТО не хоче «закрити небо» над Україною, ми зробимо це самі: дайте нам зброю, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО та попросив бойову авіацію і засоби ППО, якщо не можна закрити небо над Україною.

Про це Олексій Данілов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініям українських окопів. Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку.

Ми дякуємо нашим британським, канадським і нідерландським друзям України за їх останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України", - сказав Секретар РНБО.

Але саме зараз, відзначив Олексій Данілов, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ПВО.

Від цього залежить, чи буде росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.

"Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! Якщо НАТО не хоче або неспроможне «закрити небо» над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - наголосив Данілов.


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Теги: Росія, Україна, війна
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