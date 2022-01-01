Яка ситуація з евакуацією жителів у різних містах України

У ВРУ розповіли поточний статус щодо евакуації та зелених коридорів у зонах бойових дій сьогодні, 8 березня.Про це повідомляють у Телеграм.Триває евакуація населення з м. Ірпінь до м. Києва. Допомогу надали майже 3 тис. цивільним. Роботи проводяться і надалі.Евакуація в Романівці триває до 17:00. Там на вас чекають автобуси.Евакуаційна колонна з Сум рухається за планом.Запоріжжя - Маріуполь: виїхали автобуси для евакуації, відправлено гуманітарний вантаж.У Чернігові, зп словами голови ОДА, сьогодні продовжують виїзд з міста окремими групами: "Ми подивимося на можливість організованого виїзду, ми маємо для цього транспорт, але я просто переживаю, щоб не було провокацій і обстрілу по конкретно сформованій колоні".