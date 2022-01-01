Яка ситуація з евакуацією жителів у різних містах України
Сьогодні, 15:33
У ВРУ розповіли поточний статус щодо евакуації та зелених коридорів у зонах бойових дій сьогодні, 8 березня.
Про це повідомляють у Телеграм.
Триває евакуація населення з м. Ірпінь до м. Києва. Допомогу надали майже 3 тис. цивільним. Роботи проводяться і надалі.
Евакуація в Романівці триває до 17:00. Там на вас чекають автобуси.
Евакуаційна колонна з Сум рухається за планом.
Запоріжжя - Маріуполь: виїхали автобуси для евакуації, відправлено гуманітарний вантаж.
У Чернігові, зп словами голови ОДА В’ячеслава Чауса, сьогодні продовжують виїзд з міста окремими групами: "Ми подивимося на можливість організованого виїзду, ми маємо для цього транспорт, але я просто переживаю, щоб не було провокацій і обстрілу по конкретно сформованій колоні".
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Про це повідомляють у Телеграм.
Триває евакуація населення з м. Ірпінь до м. Києва. Допомогу надали майже 3 тис. цивільним. Роботи проводяться і надалі.
Евакуація в Романівці триває до 17:00. Там на вас чекають автобуси.
Евакуаційна колонна з Сум рухається за планом.
Запоріжжя - Маріуполь: виїхали автобуси для евакуації, відправлено гуманітарний вантаж.
У Чернігові, зп словами голови ОДА В’ячеслава Чауса, сьогодні продовжують виїзд з міста окремими групами: "Ми подивимося на можливість організованого виїзду, ми маємо для цього транспорт, але я просто переживаю, щоб не було провокацій і обстрілу по конкретно сформованій колоні".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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