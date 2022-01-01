Російські війська розбомбили лікарню в Ізюмі. ВІДЕО





Про це повідомляє заступник міського голови Володимир Мацокін у фейсбуці.



"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли", - йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окупаційні війська розбомбили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області.Про це повідомляє заступник міського голови"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли", - йдеться в повідомленні.

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