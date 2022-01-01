Російські війська розбомбили лікарню в Ізюмі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
Окупаційні війська розбомбили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області.
Про це повідомляє заступник міського голови Володимир Мацокін у фейсбуці.
"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє заступник міського голови Володимир Мацокін у фейсбуці.
"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли", - йдеться в повідомленні.
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