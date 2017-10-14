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На Волині до тероборони хотів вступити російський агент. ВІДЕО

На Волині до тероборони хотів вступити російський агент. ВІДЕО
У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі «сплячого резерву» ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Волинській області.

Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі «Беркут» та був охоронцем одного з українських високопосадовців.

Після початку російської агресії у 2014 році він втік до РФ.
Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.

Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої.

Наразі російському агенту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взяли під варту.


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Теги: агент, СБУ, варте уваги
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Коментарі 2
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Ось ще одна причина легалізації кацапських агентів в україні -це відсутність візового режиму ,з 14 року нашим злодіям від влади було не вигідно прийняти цей закон ,бо нелегально торгували з Рашеюі сюди могло заїхати будь яке кацапське лайно .
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Але цілу добу ч/з ютуб два кононенки на волі і схиляють президента та народ України не чинити спротив війні.
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