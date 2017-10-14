На Волині до тероборони хотів вступити російський агент. ВІДЕО





Про це



Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі «Беркут» та був охоронцем одного з українських високопосадовців.



Після початку російської агресії у 2014 році він втік до РФ.

Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.



Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої.



Наразі російському агенту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взяли під варту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі «сплячого резерву» ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони.Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Волинській області.Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі «Беркут» та був охоронцем одного з українських високопосадовців.Після початку російської агресії у 2014 році він втік до РФ.Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої.Наразі російському агенту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взяли під варту.

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