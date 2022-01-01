У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича

Сьогодні, 8 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулась панахида за загиблим у війні із РФ військовослужбовцем — навідником військової частини А0284, 2002 року народження. Герой помер від поранень, отриманих в боях під час охорони Антонівського мосту на Херсонщині.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Відспівування в храмі зібрало лучан та військовослужбовців. Від імені Луцької міської ради загиблого вшанували міський голова Ігор Поліщук, заступник міського голови, секретар міської ради Юрій Безпятко, працівники виконавчих органів та депутати.“Він помер за Україну, за те щоб в нас тут не стріляли, нас тут не бомбили. На превеликий жаль десятки і сотні таких героїв помирають, і нашим обов’язком є завжди пам’ятати про ту велику жертву, яка була віддана за те, щоб Україна жила та перемогла. Ми зобов’язані не тільки своєю пам’яттю, а й життям та вчинками зробити так, щоб та справа, за яку вони загинули, була завершена”, - поділився скорботою міський голова