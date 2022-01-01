 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича

У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
Сьогодні, 8 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулась панахида за загиблим у війні із РФ військовослужбовцем — навідником військової частини А0284 Іллею Симоновичем, 2002 року народження. Герой помер від поранень, отриманих в боях під час охорони Антонівського мосту на Херсонщині.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Відспівування в храмі зібрало лучан та військовослужбовців. Від імені Луцької міської ради загиблого вшанували міський голова Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк, секретар міської ради Юрій Безпятко, працівники виконавчих органів та депутати.
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича

“Він помер за Україну, за те щоб в нас тут не стріляли, нас тут не бомбили. На превеликий жаль десятки і сотні таких героїв помирають, і нашим обов’язком є завжди пам’ятати про ту велику жертву, яка була віддана за те, щоб Україна жила та перемогла. Ми зобов’язані не тільки своєю пам’яттю, а й життям та вчинками зробити так, щоб та справа, за яку вони загинули, була завершена”, - поділився скорботою міський голова Ігор Поліщук.
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна. Луцьк, прощання, Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Фашисти 21 століття»: російські окупанти розстріляли виховательок на Миколаївщині
Сьогодні, 17:42
Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році
Сьогодні, 17:34
Київ укріплюється та готується до оборони, – Кличко
Сьогодні, 17:12
На Волині до тероборони хотів вступити російський агент. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон
Сьогодні, 17:03
На Волині до тероборони хотів вступити російський агент. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
Сьогодні, 16:30
Російські війська розбомбили лікарню в Ізюмі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
Йшов в магазин за продуктами: як мобілізовують воїнів з ОРДЛО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком. ОНОВЛЕНО У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком. ОНОВЛЕНО
06 березень, 15:07
На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон
Сьогодні, 17:03
Російські війська розбомбили лікарню в Ізюмі. ВІДЕО Російські війська розбомбили лікарню в Ізюмі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
Якщо НАТО не хоче «закрити небо» над Україною, ми зробимо це самі: дайте нам зброю, - Данілов Якщо НАТО не хоче «закрити небо» над Україною, ми зробимо це самі: дайте нам зброю, - Данілов
Сьогодні, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Фашисти 21 століття»: російські окупанти розстріляли виховательок на Миколаївщині
Сьогодні, 17:42
 0
Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році
Сьогодні, 17:34
 0
Юрій Погуляйко призначив бізнесмена з Луцька своїм заступником
Сьогодні, 17:22
 0
Київ укріплюється та готується до оборони, – Кличко
Сьогодні, 17:12
 0
На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8