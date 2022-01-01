Йшов в магазин за продуктами: як мобілізовують воїнів з ОРДЛО. ВІДЕО





Про це інформує



Чоловік каже, що сам з міста Алчевська. 1 березня йшов у магазин за продуктами, а його схопили, забрали паспорт та вивезли на передову. Чоловік сказав, що в ОРДЛО так забирають майже всіх - проти волі.



"Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв – бо не вмію навіть", - сказав чоловік.



Він вважає, що за відмову воювати його навіть могли розстріляти, тому радить ховатися, аби не забрали на війну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України показала відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.Про це інформує СБУ Чоловік каже, що сам з міста Алчевська. 1 березня йшов у магазин за продуктами, а його схопили, забрали паспорт та вивезли на передову. Чоловік сказав, що в ОРДЛО так забирають майже всіх - проти волі."Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв – бо не вмію навіть", - сказав чоловік.Він вважає, що за відмову воювати його навіть могли розстріляти, тому радить ховатися, аби не забрали на війну.

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