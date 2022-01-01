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Йшов в магазин за продуктами: як мобілізовують воїнів з ОРДЛО. ВІДЕО

Йшов в магазин за продуктами: як мобілізовують воїнів з ОРДЛО. ВІДЕО
Служба безпеки України показала відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це інформує СБУ.

Чоловік каже, що сам з міста Алчевська. 1 березня йшов у магазин за продуктами, а його схопили, забрали паспорт та вивезли на передову. Чоловік сказав, що в ОРДЛО так забирають майже всіх - проти волі.

"Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв – бо не вмію навіть", - сказав чоловік.

Він вважає, що за відмову воювати його навіть могли розстріляти, тому радить ховатися, аби не забрали на війну.


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Теги: Алчевськ, ОРДЛО, мобілізація
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