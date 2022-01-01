На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон

На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон
В Дніпропетровській області в селі Григорівка Васильківського району ракета влучила в шкільний стадіон.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Прилетіло зі сторони Пологів, що на Запоріжжі. Поруч в школі вибило вікна і двері. В навчальному закладі на той момент знаходилося більше трьох десятків біженців з Волновахи. Жертв немає, нині всі - в безпеці, евакуйовані до іншого місця, мають їжу і забезпечені всім необхідним. Вдячний голові громади Сергію Павліченку за своєчасне реагування, рятувальникам і поліції за допомогу", - йдеться в повідомленні.

Від стадіону, куди влучила ракета, до школи - всього лише 250 метрів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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