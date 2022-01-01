На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон





Про це Микола Лукашук.



"Прилетіло зі сторони Пологів, що на Запоріжжі. Поруч в школі вибило вікна і двері. В навчальному закладі на той момент знаходилося більше трьох десятків біженців з Волновахи. Жертв немає, нині всі - в безпеці, евакуйовані до іншого місця, мають їжу і забезпечені всім необхідним. Вдячний голові громади Сергію Павліченку за своєчасне реагування, рятувальникам і поліції за допомогу", - йдеться в повідомленні.



Від стадіону, куди влучила ракета, до школи - всього лише 250 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Дніпропетровській області в селі Григорівка Васильківського району ракета влучила в шкільний стадіон.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради"Прилетіло зі сторони Пологів, що на Запоріжжі. Поруч в школі вибило вікна і двері. В навчальному закладі на той момент знаходилося більше трьох десятків біженців з Волновахи. Жертв немає, нині всі - в безпеці, евакуйовані до іншого місця, мають їжу і забезпечені всім необхідним. Вдячний голові громади Сергію Павліченку за своєчасне реагування, рятувальникам і поліції за допомогу", - йдеться в повідомленні.Від стадіону, куди влучила ракета, до школи - всього лише 250 метрів.

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