Юрій Погуляйко призначив бізнесмена з Луцька своїм заступником

У Волинській ОДА призначили заступника в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службами.Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації, яка на період воєнного стану єВолинською обласною військовою адміністрацією.Начальник Волинської обласної військової адміністраціїпризначив на посаду заступника голови ОДА в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службамиЮрій Гупало – ексдепутат Волиньради, керівник обласного осередку партії «УДАР», має власний бізнес у сфері міжнародних вантажних перевезень. Він також є власником готельно-ресторанного комплексу та засновником волейбольного клубу «Олюртранс»