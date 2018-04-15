Юрій Погуляйко призначив бізнесмена з Луцька своїм заступником

Юрій Погуляйко призначив бізнесмена з Луцька своїм заступником
У Волинській ОДА призначили заступника в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службами.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації, яка на період воєнного стану єВолинською обласною військовою адміністрацією.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко призначив на посаду заступника голови ОДА в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службами Юрія Гупала.

Довідково:

Юрій Гупало – ексдепутат Волиньради, керівник обласного осередку партії «УДАР», має власний бізнес у сфері міжнародних вантажних перевезень. Він також є власником готельно-ресторанного комплексу та засновником волейбольного клубу «Олюртранс»

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Теги: Юрій Гупало
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