«Фашисти 21 століття»: російські окупанти розстріляли виховательок на Миколаївщині
Сьогодні, 17:42
На Миколаївщині російські війська розстріляли мікроавтобус із жінками-виховательками дитячого будинку, щонайменше троє з них загинули і двоє були поранені.
Про це написала голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.
«Тварюки й нелюди!!! Фашисти 21-го століття! Ненавиджу! Щоденно, по вказівці свого фюрера, російські війська коять злочини проти людяності на нашій землі і сьогодні, вчергове, зробили це зухвало і цинічно», - написала вона.
На «кіровоградській» трасі окупанти розстріляли зміну жінок вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, який був маркований знаками «червоного хреста», загорівся».
В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє виховательок.
Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм була надана допомога.
«Путінські орки приїхали воювати в Україну з «нацистами». Моя порада: хочете побороти нацизм – стріляйте СОБІ прямо в голову. Це єдиний шлях досягти вашої мети, бо саме ви і є нацистами на Українській землі!» - написала Ганна Замазєєва.
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Про це написала голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.
«Тварюки й нелюди!!! Фашисти 21-го століття! Ненавиджу! Щоденно, по вказівці свого фюрера, російські війська коять злочини проти людяності на нашій землі і сьогодні, вчергове, зробили це зухвало і цинічно», - написала вона.
На «кіровоградській» трасі окупанти розстріляли зміну жінок вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, який був маркований знаками «червоного хреста», загорівся».
В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє виховательок.
Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм була надана допомога.
«Путінські орки приїхали воювати в Україну з «нацистами». Моя порада: хочете побороти нацизм – стріляйте СОБІ прямо в голову. Це єдиний шлях досягти вашої мети, бо саме ви і є нацистами на Українській землі!» - написала Ганна Замазєєва.
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