«Фашисти 21 століття»: російські окупанти розстріляли виховательок на Миколаївщині

На Миколаївщині російські війська розстріляли мікроавтобус із жінками-виховательками дитячого будинку, щонайменше троє з них загинули і двоє були поранені.Про це написала голова Миколаївської обласної радиу Telegram.«Тварюки й нелюди!!! Фашисти 21-го століття! Ненавиджу! Щоденно, по вказівці свого фюрера, російські війська коять злочини проти людяності на нашій землі і сьогодні, вчергове, зробили це зухвало і цинічно», - написала вона.На «кіровоградській» трасі окупанти розстріляли зміну жінок вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, який був маркований знаками «червоного хреста», загорівся».В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє виховательок.Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм була надана допомога.«Путінські орки приїхали воювати в Україну з «нацистами». Моя порада: хочете побороти нацизм – стріляйте СОБІ прямо в голову. Це єдиний шлях досягти вашої мети, бо саме ви і є нацистами на Українській землі!» - написала Ганна Замазєєва.