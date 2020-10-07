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СБУ на Житомирщині затримала військового, який перейшов на бік ворога

СБУ на Житомирщині затримала військового, який перейшов на бік ворога
СБУ на Житомирщині затримала колишнього військовослужбовця, який двічі зрадив Україну: в 2014 році, коли в Криму перейшов на сторону окупанта та у 2022 році, коли воював проти Батьківщини.

Про це повідомляє СБУ.

"Ось цей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога. Зрадив присязі та вступив на військову службу до збройних сил РФ. У березні 2014 отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій. Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині. Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Житомирщина, зрадник, СБУ
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