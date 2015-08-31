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За викрадений чи трофейний літак окупантів українцям платитимуть 1 мільйон доларів

За викрадений чи трофейний літак окупантів українцям платитимуть 1 мільйон доларів
Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за вкрадений чи трофейний літак.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Давид Арахамія.

Також він додав, що продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані.

Він звернувся до пілотів РФ, які готові брати участь у програмі, і гарантує видачу громадянства вільної країни.


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Теги: літак, премія, мільйон доларів, Росія, Україна
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