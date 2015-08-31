За викрадений чи трофейний літак окупантів українцям платитимуть 1 мільйон доларів
Сьогодні, 18:12
Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за вкрадений чи трофейний літак.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Давид Арахамія.
Також він додав, що продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані.
Він звернувся до пілотів РФ, які готові брати участь у програмі, і гарантує видачу громадянства вільної країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Давид Арахамія.
Також він додав, що продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані.
Він звернувся до пілотів РФ, які готові брати участь у програмі, і гарантує видачу громадянства вільної країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Британія відмовляється від російської нафти
Сьогодні, 19:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За викрадений чи трофейний літак окупантів українцям платитимуть 1 мільйон доларів
Сьогодні, 18:12
Медіа