«Будьте людьми», – Поліщук звернувся до лучан, які приймають біженців. ВІДЕО

Станом на 18:00 день завершується спокійно, ніяких НП немає. Тролейбусний транспорт у Луцьку поки працює безкоштовно.Про це розповів мер ЛуцькаМолодіжний центр Волині організовує військовий вишкіл для тих, хто пройшов навчання. Допускаються люди різного віку та статі. Можна звертатися за номером 0951558227."Сьогодні той час, коли військовий вишкіл не завадить, адже ми не знаємо, якій кількості людей доведеться боронити нашу землю. Щиро віримо, що ворог сюди не прийде", - сказав Поліщук.Луцьк продовжує приймати біженців і сьогодні, 8 березня, прибудуть декілька автобусів з Київської області з жінками та дітьми.Вартість оренди квартир у різних містах Західної України для біженців зросла у два-три рази, мер Луцька наголошує, що це неправильно."Приїхала сім'я з Харкова, зняли квартиру, а ввечері до них приїхали родичі також з Харкова. І у зв'язку з тим, що вони не попередили власників, їх просто вигнали з квартири. Звертаюся до всіх лучан, хто приймає з біженців з проханням бути людьми, милосердними, згуртованими", - сказав Поліщук.Відучора військові адміністрації отримали змогу контролювати ціни через велику кількість нарікання про їх підвищення. Поліщук ще раз звернувся до всіх підприємців з проханням не спекулювати цінами в аптеках та продуктових магазинах.