США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу

США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу
Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу.

Про це у своєму виступі заявив президент США Джо Байден, повідомляє Економічна правда.

"Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США", - підкреслив Байден.

За його словами, рішення про заборону імпорту російських нафти та газу вдарить і по самих США, але у Вашингтоні вважають, що мають зробити цей крок.

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Теги: Росія, Україна, війна, США, нафта
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