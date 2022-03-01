США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу
Сьогодні, 18:45
Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу.
Про це у своєму виступі заявив президент США Джо Байден, повідомляє Економічна правда.
"Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США", - підкреслив Байден.
За його словами, рішення про заборону імпорту російських нафти та газу вдарить і по самих США, але у Вашингтоні вважають, що мають зробити цей крок.
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Про це у своєму виступі заявив президент США Джо Байден, повідомляє Економічна правда.
"Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США", - підкреслив Байден.
За його словами, рішення про заборону імпорту російських нафти та газу вдарить і по самих США, але у Вашингтоні вважають, що мають зробити цей крок.
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